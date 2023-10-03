فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد ضد نابولى فى قمة دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة ضد نابولي الإيطالي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في قمة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.نابولي ضد ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كامافينجا، ناتشو، رودريجو، كارفخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.

تشكيل ريال مدريد

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في بعد فوزه الأخير على حساب نظيره يونيون برلين، بينما يأتي نابولي في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفضل فارق الأهداف وبنفس عدد نقاط الميرنجي.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بعد استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز على جيرونا 3-0 ليتصدر ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، في المقابل بدأن نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي سكة الانتصارات حيث يحتل المركز الثالث حاليا في جدول الترتيب بعد فوزه الأخير برباعية نظيفة على ليتشي. نابولي ضد ريال مدريد

ويصب تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الملكي، حيث واجه ريال مدريد نظيره نابولي 4 مباريات من قبل على المستوى الأوروبي، بواقع 3 انتصارات للفريق الملكي مقابل تعادل وحيد، وسجل ريال مدريد 9 أهداف في شباك نابولي، فيما استقبلت شباك الميرنجي 3 أهداف فقط.

وكانت آخر مباريات الفريقين خلال موسم 2016-2017، حين أوقعتهما القرعة في دور ال 16، وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-1.

ويفتقد ريال مدريد خلال هذه المباراة لمدافعه النمساوي ديفيد ألابا الذي يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي دائماً.