الأتحاد المصري يعلن تأجيل مباراة الأهلى وإنبي غدا في كأس مصر لمدة 120 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها السابعة مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لمدة 120 دقيقة.

وتقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبي من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.