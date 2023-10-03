وزير الأوقاف: ندين بشدة الاقتحامات الصهيونية المستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:29 مساءً - أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاقتحامات المتكررة والمستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي، مؤكدًا أنها تنذر بخطر داهم وتوجه سهاما نافذة لدعوات التعايش واحترام المقدسات وتنم عن عنصرية صهيونية مقيتة وخطيرة تهدد الأمن والسلم العالمي في وقت لا يحتمل العالم فيه مزيدا من الصراعات المدمرة، ولاسيما تلك المتدثرة بدثار الأديان وما لم يقم عقلاء العالم ومؤسساته الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات الاستفزازية فإن الأمر قد ينذر بمخاطر جمة على السلام العالمي مع فقد الثقة في المؤسسات التي تكيل بمائة كيل في حقوق الإنسان واحترام الأديان والمقدسات.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، يوم السبت الماضى، فى مدينة القدس وفى محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (الرام) فى مدينة القدس (خارج الجدار)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء مُتفرقة من مُحافظة رام الله والبيرة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بعد منعهم من الوصول إلى أرضهم وبعد نصبهم الخيام بغرض الاستيلاء عليها. واستخدم المستوطنون رذاذ الفلفل ما أدى إلى إصابات بحروق لدى بعض الذين تعرضوا للاعتداء من الفلسطينيين.