بصاروخ لا يرد من فالفيردى.. ريال مدريد يسجل الثالث ضد نابولى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:32 صباحاً - سجل أليكس ميريت حارس نابولي هدفا بالخطأ فى مرماه لصالح ريال مدريد في الدقيقة 78 بعد تسديدة صاروخية من فالفيردى ارتدت من العارضة وعادت من ظهر الحارس إلى المرمى، ليتقدم الملكى 3-2، من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في قمة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.نابولي ضد الريال

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1، جاءت ثنائية ريال مدريد الرائعة عن طريق فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام في الدقيقتين 27، 34 لصالح ريال مدريد بينما أحرز نابولي هدفه من فريق ليو أوستيجارد في الدقيقة 19.

ويخوض توني كروس لاعب ريال مدريد مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع الميرنجي بعد مسيرة طويلة مع الفريق خلال مشواره القاري. نابولي ضد ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في بعد فوزه الأخير على حساب نظيره يونيون برلين، بينما يأتي نابولي في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفضل فارق الأهداف وبنفس عدد نقاط الميرنجي.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بعد استعادة صدارة ترتيب الدوري الاسباني، وذلك بعد الفوز على جيرونا 3-0 ليتصدر ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، في المقابل بدأن نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي سكة الانتصارات حيث يحتل المركز الثالث حاليا في جدول الترتيب بعد فوزه الأخير برباعية نظيفة على ليتشي. نابولي ضد ريال مدريد

ويصب تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الملكي، حيث واجه ريال مدريد نظيره نابولي 4 مباريات من قبل على المستوى الأوروبي، بواقع 3 انتصارات للفريق الملكي مقابل تعادل وحيد، وسجل ريال مدريد 9 أهداف في شباك نابولي، فيما استقبلت شباك الميرنجي 3 أهداف فقط.

وكانت آخر مباريات الفريقين خلال موسم 2016-2017، حين أوقعتهما القرعة في دور ال 16، وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-1.

ويفتقد ريال مدريد خلال هذه المباراة لمدافعه النمساوي ديفيد ألابا الذي يعد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي دائماً.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا، ناتان، أوستيجارد، دي لورينزو.

خط الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، أنجوسيا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، أوسيمين، بوليتانو.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كامافينجا، ناتشو، رودريجو، كارفخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.