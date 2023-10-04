وزير الأوقاف يدين الاقتحامات الصهيونية للأقصى والحرم الإبراهيمي

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أحمد جودة - القاهرة - أدان وزير الأوقاف د. مختار جمعة الاقتحامات الصهيونية المستفزة للأقصى والحرم الإبراهيمي

وأكد جمعة، أن الاقتحامات تنذر بخطر داهم وتوجه سهاما نافذة لدعوات التعايش واحترام المقدسات وتنم عن عنصرية صهيونية مقيتة وخطيرة تهدد الأمن والسلم العالمي في وقت لا يحتمل العالم فيه مزيدا من الصراعات المدمرة ولا سيما تلك المتدثرة بدثار الأديان وما لم يقم عقلاء العالم ومؤسساته الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات الاستفزازية فإن الأمر قد ينذر بمخاطر جمة على السلام العالمي مع فقد الثقة في المؤسسات التي تكيل بمائة كيل في حقوق الإنسان واحترام الأديان والمقدسات.