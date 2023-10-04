وزير العمل يشهد حلف ”اليمين القانونية” لـ 39 مفتشاً ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - شهد وزير العمل حسن شحاتة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتش عمل من 9 محافظات، وذلك قبل إستلام مهامهم كمفتشي عمل ، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على استقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج 'عمال و أصحاب عمل ".

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ، أوضح الوزير أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات،مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة ،والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام، ..مشدداً على مفتشى العمل بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت ، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ،من أجل توفير بيئة عمل آمنة ،مع تحسين الصورة المجتمعية عن اجهزة العمل الميدانية،و توضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

يجدر بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد" ..ويمثل المفتشين الجدد 9 مديريات عمل هى : القاهرة ، والدقهلية، والاسكندرية ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، والجيزة ، وأسوان ، والأقصر ، وبني سويف..وحضر مراسم حلف اليمين عدد من قيادات الوزارة .