الخشت يرأس أول اجتماع لمجلس الجامعة بمقر جامعة القاهرة الدولية الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - د. الخشت يهنئ القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصرّ أكتوبر المجيد

مجلس الجامعة يشيد ببدء الدراسة وانتهاء الاستعدادات الأكاديمية والإداريةوالتجهيزات الفنية لأول جامعة دولية فى مصر منبثقة عن جامعة حكومية

د. الخشت يشيد بانتظام الدراسة بكليات الجامعة ومعاهدها منذ اليوم الأول واستعداد المدن الجامعية لتسكين نحو 14 ألف طالب وطالبة فى 5 مدن جامعية

د. الخشت: جامعة القاهرة تواصل تقدمها فى التصنيفات الدولية والذى تم استعراض تفاصيله أمام السيد رئيس الجمهورية

د.. الخشت: جامعة القاهرة حققت اول سبق في تطوير التعليم الهندسي بلائحة تتيح لطلابها إمكانية التخرج بعد 4 سنوات بالتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية

مجلس الجامعة يستعرض فعاليات الأنشطة الطلابية التى تمت صيفا وفى مقدمتها اول معسكر للقيادة الفعالة بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والمفكرين والإعلاميين حول تطوير الوعى الوطني

د.الخشت يستعرض البرامج الدراسية والدرجات العلمية المعتمدة دوليا للدراسة بجامعة القاهرة الدولية وتضم18 برنامجا بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالشراكة مع جامعات فرنسية وصينية ويابانية وألمانية والبريطانية والأسبانية والمملكة المتحدة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لأول مرة، إيذانا بالاستعداد لافتتاحه وبدء الدراسة به هذا العام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة في مستهل الاجتماع، للسيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وزير الدفاع والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأشاد مجلس الجامعة بانتهاء التجهيزات الخاصة بجامعة القاهرة الدولية بهذا المستوى من العراقة والأصالة لافتتاحها وبدء الدراسة بها هذا العام والتي تُعد من أهم الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع كأول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمعتمدة دوليا ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهذا النظام سبق أن أوصت به شركة الاستشارات الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

واستعرض مجلس الجامعة مشاركة رئيس الجامعة في مؤتمر حكاية وطن بحضور السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بكامل تشكيله، وثمن مجلس الجامعة مخرجات المؤتمر؛ كما أشاد المجلس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والذي كان متميزًا ورائعًا، وتضمن عرض جامعة القاهرة جزءًا من الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة على المستوى الدولي. كما أشاد المجلس بالمظهر المشرف لجامعة القاهرة في الاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان (من نصر الى نصر) والذي تحول بشكل عفوي إلى مظاهرة تأييد للسيد رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لأعضاء مجلس جامعة القاهرة على إتمام استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى الأداء المتميز خلال العام الدارسي الماضي على كافة المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب في جميع الكليات، متمنيًا عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالنجاحات والانجازات.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية على مدار السنوات الأخيرة، والذي تم استعراضه أمام السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتمثلت أحدث مظاهره خلال الفترة الأخيرة في اختراق جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخها جزئيا حاجز أفضل ٥٠ جامعة عالمية في أحد التخصصات وادراج 5 تخصصات ضمن أفضل 100 ، واعتبر التصنيف الانجليزي جامعة القاهرة أقوى الجامعات المصرية و تتقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيها محلياً، وأرجع المصنف التقدم الكبير في التخصصات الى التحسن في معياري "السمعة الأكاديمية" لجامعة القاهرة و"سمعة صاحب العمل"، وتم إدراج التصنيف جامعة القاهرة بـ27 تخصصاً أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية، وصار الطب البيطري في فئة المراكز 51-70 وهو في أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، كما جاء تخصص طب الاسنان في المرتبة بين أفضل 51-80 علي مستوي العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية جاءت في المرتبة 85 عالمياً .

ولأول مرة في تاريخها جامعة القاهرة، قفزت خلال عام واحد 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023/ 2024، وتتقدم إلى المرتبة 371 عالميًا بنسبة تطور 33% عن العام الماضي حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلي 560 عالميا. وتتواجد ضمن أفضل 400 جامعة علي مستوي العالم لأول مرة وضمن أفضل 25 % من الجامعات في العالم. وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة عالميًا.

كما تم إدراج جامعة القاهرة في المربع الذهبى ضمن أفضل 25% عالميا في تصنيف سيماجو Scimago الدولي. وتصدرت جامعة القاهرة المؤسسات المصرية والوحيدة في الفئة الأولى الأعلى Q1 Best quartile. وايضا تصدُر الجامعة للجامعات المصرية بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي، واحتفاظها بمركزها المتقدم في الفئة بين 301-400 جامعة عالمية من بين 30 ألف جامعة حول العالم.

كما أشاد رئيس مجلس الجامعة، بالسبق الذي تحققه جامعة القاهرة في التعليم الهندسي كأول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج بعد 4 سنوات، وأيضاً التطور الكبير في التعليم الطبيّ والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، والذي يُعد أحد أوجه سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، الأنشطة الطلابية التي نظمتها الجامعة خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي تضمنت العديد من الفعاليات وفي مقدمتها معسكر الأول بالجامعة حول تطوير الوعي الوطني من خلال عقد العديد من الندوات واستضافة كبار الكتاب والمفكرين والمسؤولين، بالإضافة إلى فتح الملاعب، وتنظيم الأنشطة الرياضية، ومعسكرات الجوالة، وتنظيم دورات تدريبية لهم، وعقد محاضرات تثقيفية، والعمل على تنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، البرامج الدراسية والدرجات العلمية المُعتمدة دوليًا والمُتاحة للدراسة بجامعة القاهرة الدولية لبدء الدراسة بها خلال المرحلة الأولى والتي تضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عاملين مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، حيث تتضمن برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس ١٠ برامج، وهي برنامجي الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية ، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

كما استعرض مجلس الجامعة، برامج مرحلة الدراسات العليا المُتاحة بجامعة القاهرة الدولية والتي تضم 8 برامج دراسية ودرجات علمية مزدوجة، وهي برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحويل مبلغ 13 مليون جنيه هذا الشهر لصالح مستشفى القصر العينى الجديد "الفرنساوى" منهم 3 مليون لشراء أجهزة طبية و 10 مليون لصالح المستشفى، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المُقدمة للطلاب بالمدن الجامعية لتكون مميزة بما يُتيح توفير ظروف معيشية مريحة لهم، وإضافة الرقم القومى الى الشهادات. جدير بالذكر ان مجلس الجامعة يدعم مستشفى الفرنساوي شهريا بعدة ملاين من الجنيهات لدعم الخدمة الطبية وغيرها.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من مذكرات تفاهم واتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، وذلك لسد الفجوة المعرفية ولمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، استحداث وتطوير عدد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

كما أقر مجلس الجامعة، استحداث العديد من البرامج الدراسية بمرحلة الليسانس وا لدراسات العليا، وتقديم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالشراكة بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 منح دراسية كاملة للطلاب المصريين المتفوقين.

واستعرض مجلس الجامعة اجتماع السيد رئيس الجامعة مع السيد/ رئيس رابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين معالي الشيخ أ. د. محمد بن عبد الكريم العيسى، في دولة المغرب، والتباحث حول تجديد الخطاب الدينى وقضية الحريات وضوابطها القانونية والدولية، وضرورة إعادة تأويل موقف الشريعة من قضايا العصر فى ضوء التمييز بين المقدس والبشرى، وفي نهاية الاجتماع كرم رئيس رابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على دوره البارز في تجديد الخطاب الديني.