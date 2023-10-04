مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 أكتوبر ٢٠٢3، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في غرب النيجر، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لدولة النيجر الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأكدت مصر على موقفها الثابت المندد بالإرهاب في كافة صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة.