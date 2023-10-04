عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: السيسي أمل الأمة لتصبح بين الكبار

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أحمد جودة - القاهرة - الانتخابات الرئاسية المقبلة| خالد سيف: السيسي هو الأمل.. والمشاركة في الانتخابات تنهي الأزمات



حملة مواطن تعين النائب السابق خالد سيف عضوا بالهيئة العليا



قرر محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، تعيين النائب السابق خالد سيف عضوا بالهيئة العليا للحملة، وذلك لما لديه من خبرات واسعة بالعملية الانتخابية، ومعرفة بكيفية التعامل على الأرض مع المواطنين.

وقال خالد سيف، عضو الهيئة العليا للحملة، إن يسعد ويشرف بالانضمام إلى مجموعة من القيادات الوطنية المخلصة التي تعمل من أجل الوطن لا في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، مشيرا إلى إنه وجد الجميع يؤدي بكل حب وتجرد وإنكار للذات للحفاظ على مقدرات الوطن.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحملة، في تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أمل الأمة لتصبح في مصاف الدول الكبرى بالجهد والعرق والتخطيط ودعم الشعب للقيادة والوقوف بجنبها لترسو سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأوضح سيف، أن قرار حملة مواطن، دعم وتأييد الرئيس السيسي، يأتي من منظور على الحفاظ الاستقرار واستنهاض الهمم لتصبح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها واقع ملموس يسع ويتقبل الجميع.

ودعا عضو الهيئة العليا للحملة، كل من له حق الانتخاب بضرورة المشاركة وأن يكون شريك في صناعة مستقبله واختيار من يراه الأنسب والأصلح لقيادة هذه المرحلة الحرجة والراهنة في تاريخ مصر الحديث، قائلا: "صوتك حقك لا تتركه وكن فاعل ولك دور في بناء وطنك، وكن حلا لإنهاء المشكلات التي تواجه الجميع ولا تساعد في تفاقمها".