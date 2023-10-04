نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين يعقد جلسته الثالثة احتفالًا بنصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، مساء اليوم الأربعاء، الحلقة الثالثة من صالون تواصل الأجيال، تحت عنوان “الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي”؛ وذلك احتفاءً باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويُعقد صالون تواصل الأجيال شهريًا؛ بهدف التواصل بين أجيال مهنة الصحافة، ونقل خبرات الأساتذة الروّاد للأجيال التالية.

ويستضيف الصالون عددًا من روّاد المهنة، الذين قاتلوا بالقلم على جبهة جبهة حرب تحرير سيناء، أكتوبر 1973، وأبطال من المُقاتلين أصحاب البطولات من القوات المسلحة؛ للاستفادة من دروس وروح انتصارات أكتوبر، في مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير.

ودعا أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، ومدير الصالون، أساتذة وشباب المهنة للمشاركة في الحلقة الخاصة، التي تأتي بحضور أبطال من الصحفيين الذين قاتلوا بالسلاح والقلم في حرب أكتوبر.