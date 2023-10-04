نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعطي مُهلة أخيرة لسداد مُقدم حجز وحدات مدينتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، عن مد المُهلة المُقررة لسد حجز وحدات مدينتي، للزملاء الصحفيين الفائزين في القرعة، إلى الأربعاء 11 أكتوبر، وذلك بناءً على طلب العديد منهم.

وقالت النقابة في إعلان لها، إنه في حال عدم سداد الزملاء الفائزين لمُقدم الوحدات، يتم تصعيد الزميل الاحتياطي، حتى تتمكّن النقابة من تحويل مُقدمات الحجوزات إلى جهاز القاهرة الجديدة، وإصدار خطابات التخصيص للزملاء.

وكانت قد أجرت نقابة الصحفيين، قرعة حجز وحدات "مدينتي"، الخميس 21 سبتمبر الماضي؛ حيث بلغ عدد المُتقدمين 419 زميل صحفي، وتم إجراء القرعة على مسلسل الوحدات الـ50، كل مسلسل بصورة مستقلّة، وذلك بعد استبعاد المُستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل.