نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية في "مونتاج الفيديو الاحترافي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيي، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، دورة تدريبية للزملاء وأسرهم، في مهارات “مونتاج الفيديو الاحترافي”، باستخدام برنامج Adobe Premiere.

وتشمل الدورة التدريبية المهارات التالية:

مهارات معالجة وتعديل الفيديو.

مهارات إضافة المؤثّرات البصرية.

مهارات مونتاج الصوت.

استخدام استديوهات الواقع الافتراضي.

الهوية البصرية والمُقدمات والنهايات.

مهارات معالجة النصوص على الفيديو.

تأتي الدورة التدريبية بنظام الساعات المُعتمدة: 16 ساعة تدريبية خلال 8 محاضرات على مدار شهر، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي لؤي المصري خبير الصحافة المرئية، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.