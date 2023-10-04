نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط، وضباط صف، وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ50 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن نصر حرب أكتوبر المجيدة، ستبقى دومًا شُعلة مضيئة في تاريح العسكرية المصرية، مُشيدًا بالدور الذي تقوم بة قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، والمشاركة في مشاريع التنمية والبناء، التي تتحقق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

وطالب نقيب الإعلاميين، جموع الشعب المصري، بالتكاتف خلف قيادتنا الرشيدة، والتصدّي لأي محاولة لبث الشائعات، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى -عز وجل- أن يرحم شهدائنا، الذين ضحّوا بأرواحهم الذكية فداء للوطن، وأن يُديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظ قائدها وجيشها وشرطتها، من كل مكروه وسوء.