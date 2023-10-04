نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للترشح للرئاسة.. حازم عمر يُجري الكشف الطبي بمعهد ناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الكشف الطبي، منذ قليل، بمعهد ناصر، تمهيدًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يُعد أحد شروط وإجراءات الترشح للانتخابات.

واستطاع المرشح المحتمل للرئاسة، المهندس حازم عمر، الحصول على تزكية 44 نائبًا من مجلس النواب، لخوض الانتخابات، وذلك لاشتراط توكيل وتزكية 20 نائبًا على الأقل، أو الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في مؤتمر الصحفي، عقدته منذ أيام، عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024، والتي سوف تجرى في 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل خارج مصر، على أن تتم في العملية الانتخابية داخل مصر يوم 10 و11 و12 ديسمبر.