نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تعقد ندوة "صانعة الأبطال.. شريك في تحقيق النصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة الصحفيين، أمس صالون المرأة، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة المرأة، وذلك تحت عنوان "صانعة الأبطال.. شريك في تحقيق النصر".

حضر اللقاء خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومن الزملاء أعضاء المجلس حسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد الجارحي، ولفيف من الزميلات والزملاء بالصحف المختلفة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء بالمجلس القومي للمرأة.

تحدّث في الندوة الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومن أسر الشهداء السيدة نهلة أحمد ابنة الشهيد البطل مقدّم أحمد حسن أحد أبطال سلاح الدفاع الجوي بحرب أكتوبر، السيدة هيام حامد أرملة الشهيد البطل رائد طيار سليمان ضيف الله أحد أبطال حرب أكتوبر، والزميلة العزيزة هدى مراد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وشقيقة الشهيد البطل رائد محمود أحمد مراد بسلاح المدرعات بحرب أكتوبر، والسيدة صباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال، الذي استشهد في أحداث مطار العريش عام 2017، ضمن كتيبة الأبطال 103 صاعقة كتيبة العقيد أركان حرب “أحمد منسي”.

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