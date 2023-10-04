نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المنعم إمام: هذا الوطن يستحق وضع أفضل ومستقبل أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن نصر أكتوبر كان تجديد لثقة الأمة، ونقف الآن على أعتاب لحظة يواجه فيها المصريين العديد من الصعوبات الاقتصادية، متسائلًا: "هل يوجد انتصار أفضل من الانتقال من حال إلى حال، والانتقال من دولة الفرد إلى دولة المؤسسات من شرعية يوليو إلى شرعية يناير ويونيو؟".

وأضاف "إمام"، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده المرشح المحتمل فريد زهران، أننا لا نريد دولة الكباري والطرق، نحن نقف أمام المستقبل وحتما سينتصر يوما ولنا في ٢٥ و٣٠ يونيو عظه، مشيرًا إلى أن رغم كل الظروف والتحديات التي لا تخفى على أحد من الممكن أن تكون هذه الظروف بذرة للتغيير.

وتابع: "افتحوا المجال وأتيحوا الفرص ولا تنتقضوا الأحزاب اجعلوا الاختلاف لصالح الوطن وليس عليه، وإذا ينتقدنا الناس فإننا الآن نتقدم بأجندة واضحة ورؤى قابلة للتنفيذ"، مضيفًا: “الشعب المصري الآن لديه قلق تجاه المستقبل وكثيرون يستثمرون في اليأس أو الأمل الخداع".

وأردف “إمام”: "غلق الأبواب هو سبب الهدم أما فتحها يعمل على البناء، هذا الوطن يستحق وضع أفضل ومستقبل أفضل ولا يحدث ذلك إلا بالمشاركة ودون استئصال أو خوف ونشارك في هذه الانتخابات وهذا المشروع إيمانا منا بأن هذه البلد تستحق الأفضل".

واستطرد: “كما يوجد معارضة هدامه يوجد تأييد هدام شراكتنا مع فريد زهران للمستقبل وأؤكد للشعب المصري أن إرادتكم لم تظهر يومًا وتم التراجع عنها، أفرضوا إرادتكم بالمشاركة بالأصوات ونتمنى أن تقفوا في ضهرنا”.