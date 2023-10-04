أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

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أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية الأربعاء 4 أكتوبر 2023، استقرت أسعار الذهب بعد موجة انخفاضات عِدة الأيام السابقة في كافة أسواق الصاغة بمصر بعد التراجع الكبير خلال تعاملات الأمس في محلات الذهب، وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، وخاصةً مع قرار الحكومة السابق إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

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أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية .. عيار 21 يسجل 2150 جنيهات

أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية وشهرة في مصر، ويقبل المواطنون على شرائه، 2205 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية .. عيار 21 يسجل 2150 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

أسعار الذهب عيار 24

أسعار الذهب.. 2508.5 جنية للبيع

2508.5 جنية للبيع أسعار الذهب.. 2497.25 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 24 2508.5 جنية 2497.25 جنية

أسعار الذهب عيار 22

أسعار الذهب.. 2299.5 جنية للبيع

2299.5 جنية للبيع أسعار الذهب.. 2289 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 22 2299.5 جنية 2289 جنية

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب.. 2155 جنية للبيع

2155 جنية للبيع أسعار الذهب.. 2150 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 21 2195 جنية 2205 جنية

أسعار الذهب عيار 18

أسعار الذهب.. 1881.5 جنية للبيع

1881.5 جنية للبيع أسعار الذهب.. 1872.75 جنية للشراء

أسعار الذهب بيع شراء عيار 18 1881.5 جنية 1872.75 جنية

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب..

17560 جنيهًا للبيع

17480 جنيهًا للشراء

الجنية الذهب بيع شراء سعر الجنية الذهب 17560 جنية 17480 جنية

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب..

1930 دولارًا للبيع

1930 دولارًا للشراء

أوقية الذهب بيع شراء سعر أوقية الدهب 1930 دولار 1930 دولار

سعر مصنعية الذهب اليوم

تختلف أسعار المصنعية، حيثُ تتراوح أسعار المصنعية على الذهب في محلات الصاغة من 35 جنية إلى 65 جنية على جرام الذهب، وتتباين أسعار المصنعية من محل إلى آخر ومن تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

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أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية .. عيار 21 يسجل 2150 جنيهات

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية .. عيار 21 يسجل 2150 جنيهات

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-10-2023.. شاهد الفيديو

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري

أسعار الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية .. عيار 21 يسجل 2150 جنيهات

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 38 جنيه حتى 40 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر متخطي الـ 42 جنيه.