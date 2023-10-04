نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو هشيمة رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، قبل قليل النائب أحمد أبو هشيمة رئيسا للجنة مجددا بدور الانعقاد الرابع.

وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية والتي شهدت تجديد انتخاب النائب أحمد ابو هشيمة رئيسا للجنة الشباب والرياضة.

وشهدت الجلسة دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.

وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء قد شهدت، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس.

وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.