نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة: إصلاح كسر بخط قطر ٨٠٠ مم بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بإصلاح كسر بخط مياه قطر ٨٠٠ مم بطريق ٥٣ المريوطية بالقرب من مدخل قرية بمها مركز العياط، وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتضررة.

حيث أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح.

وأشار بدوي، أنه تم الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، وضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع، وهي قرى "بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.