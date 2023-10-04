نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العملية الدراسية بمدارس إمبابة وجنوب والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بجولة تفقدية بأحياء إمبابة وجنوب الجيزة والهرم تفقدت خلالها سير العمل بالمدارس بنطاق الأحياء الثلاث.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدورى على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام استقبال الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة.

وتابعت نائب المحافظ حالة النظافة داخل وبمحيط المدارس حيث وجهت رؤساء الأحياء بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع أية مخالفات أو تعديات ورفع الإشغالات لتسهيل حركة الطلاب.

واطمأنت نائب محافظ الجيزة، من مديري الإدارات التعليمية على إجراءات دخول وخروج الطلاب والتزام مشرفي الأدوار بمهام العمل وانتظام الجداول الدراسية.

كما شهدت نائب المحافظ ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر المجيدة رفقة عددِ من الطالبات والتي اختتمتها بتكريم عدد من الطالبات من المتميزات، كما حرصت على الاستماع لآراء أولياء الأمور ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة وإتمام عملية تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء إمبابة وجنوب الجيزة والهرم ومديري إدارات إمبابة وجنوب الجيزة والهرم التعليمية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة