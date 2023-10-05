حالة الطقس اليوم الخميس 5 أكتوبر.. العظمى بالقاهرة 31 درجة مئوية

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس. يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية اليوم الخميس حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية من الساعه 4:00 إلى 7:00 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوجد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.