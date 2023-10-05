نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان.. لوكاس هيرنانديز يقلص الفارق بهدف فى الدقيقة 56

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - قلص فريق باريس سان جيرمان الفارق أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لوكاس هيرنانديز سجله في الدقيقة 56 لتصبح النتيجة 3-1 في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

يدخل نيوكاسل يونايتد المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي متسلحاً بالأرض والجمهور الذي سيتواجد بكثافة لدعم اللاعبين في القمة أمام باريس سان جيرمان.

فيما يأمل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي في مواصلة العروض القوية في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي معتمداً بشكل كبير على نجمه الفرنسي كيليان مبابي في اختراق دفاعات نيوكاسل يونايتد.

تاريخيا لم يسبق لكلا الفريقين أن التقيا في مباريات رسمية من قبل سواء في دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقة أخرى.

ويحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل بينما لم يسجل أية أهداف محافظاً على نظافة شباكه.

وتعادل فريق ميلان الإيطالي مع نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، سلبيا فى المواجهة التى أقيمت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل هدفين والحفاظ على نظافة شباكه.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويتفوق نادي باريس سان جيرمان في القيمة التسويقية بواقع مليار يورو على حساب نيوكاسل يونايتد الذي تصل قيمته الى 598 مليون.

ويعتلي كيليان مبابي قائمة أغلى اللاعبين في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان بواقع 180 مليون يورو، فيما يتصدر ألسكندر إيساك أغلى لاعبي النادي الإنجليزي بواقع 70 مليون يورو.

ويخشى لويس انريكي بشكل خاص من عدم جاهزية كيليان مبابي البدنية بسبب عدم مشاركته في فترة الإعداد للموسم الحالي والتي تسببت في غياب اللاعب بسبب بعض المشاكل العضلية في المباريات الماضية.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، بيرن.

خط الوسط: لونجوستاف، برنو جيماريش، تونالي.

خط الهجوم: ألميرون، ايساك، جوردون.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، هيرنانديز.

خط الوسط: إيمري، أوجارتي، عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: كولو مواني، جونزالو راموس، كيليان مبابي.