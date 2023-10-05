حشد مصري كبير بروسيا لتوثيق طلبات ترشح للرئيس السيسي(صور)

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أحمد جودة - القاهرة -

قام حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.



حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا

وقال أيمن العيسوي منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في روسيا إن العديد من أبناء الجالية المصرية حرصوا على التوافق والذهاب إلى القنصلية المصرية وذلك من أجل توثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.



حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا

وأكد العيسوي أن أبناء الجالية المصرية في روسيا يدعمون بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.



حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا

وأكمل منسق حملة مواطن في روسيا أن مصريي روسيا يؤمنون إيمانا راسخا بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأنه الأنسب والأجدر على قيادة البلاد في هذه الظروف التي تمر بالعالم، والتي يشعر بخطورتها المقيمون في روسيا التي تخوض حربا من أجل تغيير النظام العالمي.

حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في روسيا



وأكد أن الشعب الروسي ذاته يحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي احتراما كبيرا ويظهر ذلك خلال الزيارات الهامة التي يزور فيها الزعيم المصري الكبير نظيره الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.