نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيول تضرب مرسى مطروح وارتفاع منسوب المياه بالشوارع (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة مرسى مطروح هطول أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح ومناطق الساحل الشمالي الغربي، مصحوبة بارتفاع صوت الرعد وظهور البرق في سماء المنطقة.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة بـ مرسى مطروح

وتساقطت الأمطار الغزيرة بشكل خاص في مناطق مدينة مرسى مطروح، حيث أدت إلى تجمع المياه في الشوارع والأحياء مثل منطقة الرمل والقصر وعجيبة، كما تساقطت الأمطار أيضا في مدن الضبعة والعلمين ومدينة الحمام.

محافظ مرسى مطروح يوجه بالتحرك الفوري

وقد أمر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجالس المدن والحماية المدنية، إدارة المرور، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتحرك الفوري لرفع تجمعات مياه الأمطار، خاصة على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مطروح وإسكندرية ومطروح والسلوم.