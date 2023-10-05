نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العصر الذهبي.. إيرين هنري: الرئيس أعطى المرأة ما تستحق.. وصوتي لـ "السيسي" من أجل المزيد لنساء مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملة مواطن تؤيد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قالت إيرين هنري، منسق الكوادر النسائية الشبابية بحملة مواطن لدعم مصر، إن المرأة المصرية شهدت عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصلت على مكانة رفيعة لم تكن تحصل عليها في السابق، ورأينا المرأة تشغل كل المناصب، مشيرة إلى أنه من أجل مزيدا من الدعم والاهتمام فإن صوتي للرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

السيسي قائد عظيم

وأضافت منسق الكوادر النسائية الشبابية بالحملة، إن الرئيس السيسي إنسان قبل أن يكون قائد عظيم، منحنا الأمل وأعطى لنا الفرصة وأكد أن لكل مجتهد نصيب، وكان دائما يدعو الشباب للتعلم وبذل الجهد وخلق الأفكار التي تحقق النمو الذاتي وتطور من قدرات الفرد.

دعم السيسي ليس عيبا

وأوضحت منسق الكوادر النسائية الشبابية بالحملة، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس عيبا كما يراه البعض ولكنه شرف يستحقه كل من يرى بعين العقل والمنطق.

المرأة دائما تتقدم الصفوف وتشارك بكثافة

وطالبت إيرين هنري، المرأة بالنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن تكون كعادتها في مقدمة الصفوف لتثبت للجميع أنها عنصر مهم وفاعل في بناء المجتمع، كما دعت الشباب أن يفكر في مستقبله وأن يختار بدراية ومعرفة ولا يستمع إلا لصوته.