أمطار غزيرة شرق الإسكندرية والصرف الصحى تعلن حالة الطوارئ القوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - شهدت مناطق شرق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم هطول أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة المنتزة و المعمورة وأبو قير، حيث جاءت غزارة الأمطار مع تكاثف السحب و غيوم السماء، وانخفاض فى درجات الحرارة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أنه قد تم تعزيز درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى وحتي استقرار حالة الاضطراب الجوي.

وأكد على استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وإيقاف الإجازات وبدل الراحات وعلى تواجد كل مسئولى القطاعات المعنية على مدار الساعة.

وأشار إلى الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية اليوم الخميس ، أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا .

وأوضح بجاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا،وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر علي مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175أو علي رقم الواتس أب 01201175175