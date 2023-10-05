انت الأن تتابع خبر أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.. اعرف الزيت والسكر والأرز بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع المواطنين معرفة أسعار السلع التموينية لشهر 2023، وذلك لأنه بدء الجميع في الحصول عليه من يوم 1 أكتوبر 2023 ويستمر إلى نهاية 31 أكتوبر 2023، ويتم الاطلاع على تحديثات جميع الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية وهي التي يتم صرفها عبر البطاقة التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

وزاد البحث عن أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 التي تقدمه وزارة التموين، ويتم العمل على توريد كل المنتجات الغذائية من خلال العديد من النقاط الخاصة ببيع كل المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة وتموين وفروع مشروع جمعيتي وتأتي طبقاً لما يلي:

سعر السكر المعبأ زنة 1 كيلو جرام: 12.60 جنيه.

سعر الزيت الخليط زنة 800 مللي: 30 جنيهًا.

سعر الأرز المعبأ زنة 1 كيلو جرام: 12.60 جنيه.

سعر المكرونة زنة 800 جرام: 13 جنيهًا.

سعر المكرونة زنة 400 جرام: 6.50 جنيه.

سعر العدس المجروش زنة 500 جرام: 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ زنة 500 جرام: 9 جنيهات.

سعر الدقيق المعبأ الورقي أو البلاستيك زنة 1 كيلو جرام: 18 جنيهًا.

سعر المسلي الصناعي زنة 800 جرام: 36 جنيهًا.

سعر الشاي الناعم زنة 40 جرامًا: 5 جنيهات.

سعر الصلصة زنة 300 جرام: 8 جنيهات.

سعر التونة المفتتة زنة 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

سعر المربى أنواع زنة 350 جرامًا: 16 جنيهًا.

سعر الجبنة التتراباك زنة 250 جرامًا: 14 جنيهًا.

سعر الجبنة التتراباك زنة 125 جرامًا: 7 جنيهات.

سعر المسحوق الأتوماتيك زنة 800 جرام: 25 جنيهًا.

سعر المسحوق العادي اليدوي زنة 800 جرام: 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل زنة 125 جرامًا: 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت زنة 125 جرامًا: 7.50 جنيه.

سعر اللبن الجاف زنة 125 جرامًا: 25.50 جنيه.

سعر الخل 5% زنة 900 مللي: 6 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام زنة 300 جرام: 1.25 جنيه.

سعر بار الحلاوة الطحينية سادة زنة 40 جرامًا: 3 جنيهات.

سعر کیس سائل غسيل الأواني زنة 80 جرامًا: 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه.

سعر البسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف زنة 140 جرامًا: 2.50 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان زنة 18 جرامًا: 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات: 6 جنيهات.

حقيقة توقف صرف السلع التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن استمرار صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر 2023 بشكل طبيعي، ويكون بدءاً من أول الشهر إلى نهايته ويحدث بشكل شهري.

وأيضاً أن كل ما يردده الكثيرين حول عدم صرف التموين الخاص بشهر أكتوبر، وأنه سوف يكون الشهر الحالي من يوم 1 إلى يوم 15 من الشهر فقط هو من الأخبار الغير صحيحة، ونفي أن يتوقف الصرف من يوم 16 أكتوبر إلى نهاية الشهر بسبب حدوث جرد.