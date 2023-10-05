انت الأن تتابع خبر عاجل.. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في محافظة الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشعد بعض المناطق الواقع إدارياً داخل محافظة الدقهلية ، من قطع المياه خلال الدقائق القليلة القادمة من اليوم الخميس الموافق 5من شهر أكتوبر 2023، نتيجة الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الجالية،وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية جميع تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية في بيان لها نشرته خلال الساعات القليلة الماضية

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية في بيانها أن عملية قطع المياه سوف تستمر لمدة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة الثانية ظهراً صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم

سبب قطع المياه داخل محافظة الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية أن سبب قطع المياه جاء في إطار الخطة التي وضعتها الشركة الخاصة بغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه داخل محافظة الدقهلية

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية أن الأماكن التي سوف يكون فيها تنفيذ لقرار قطع المياه تتمثل في مدينة نبروه بالكامل، وقرى كفر الجنينة، والحصة، ودرين، ونشا وقرى مركز ومدينة منية النصر، والبجلات، وميت تمامة، ومنية النصر، وتصل إلي كفر تقى التابعة لمحافظة (دمياط)

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية توجيه وطلب عاجل من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.