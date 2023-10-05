انت الأن تتابع خبر بعد بكرة يا مدام .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد كبير من الأماكن في محافظة البحر الأحمر من قطع الكهرباء يوم السبت القادم الموافق 7 أكتوبر 2023 نتيجة الإجراءات التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة من أعمال الصيانة خلال هذه الفترة.

قطع الكهرباء

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في البحر الأحمر

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وقال مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بناء على الإشارة القادمة من هندسة المحافظة ، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية ظهراً من نفس اليوم، بسبب أعمال صيانة دورية للمحولات ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في البحر الأحمر

وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بناء على الإشارة القادمة من هندسة المحافظة أن الأماكن التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي منطقة الضرائب العامة، ضريبة المبيعات، الدير بالنجدة، والمنطقة المحيطة به – آخر شارع المصالح

تنويه هام

وتوجه مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بتوجيه وطلب من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية