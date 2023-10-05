سويلم يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع وأولويات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - - تحديد أولويات الصيانة أو الاحلال للمنشآت لضمان تحسين عملية التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه

- حصر ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات وإعداد تصنيف مبدئى لحالتها

- تحديد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى للإحلال أو التجديد أو الصيانة قبل إبريل ٢٠٢٤

- إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ الأعمال لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة

- صيانة ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية

- الدكتور سويلم يوجه بتوفير العمالة الفنية المدربة والبحارة لتشغيل البوابات التي سيتم إحلالها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقاً لمدى الحاجة لذلك ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وطبقاً لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد عدد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة ، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة .

كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية .

و وجه الدكتور سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها ، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال .

تم عقد اللقاء بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والسيد المهندس/ نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والسيدة المهندسة/ سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيد المهندس/ أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والسيد المهندس/ محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والسيد الدكتور/ عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والسيد المهندس/ أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير ، والسيد المهندس/ محمد صبرى بالمكتب الفني للسيد الوزير .