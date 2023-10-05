المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ينتهي من اجراءات الكشف الطبي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - انتهى المرشح الرئاسي المحتمل، الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، من إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس، بمستشفى معهد ناصر، وذلك في اطار استعدادات وضوابط تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأعلن الدكتور فريد زهران، عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الأحزاب الأخرى مقدمتها حزب العدل.

ودشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر، وأكد أنه يعتبر نفسه، موضحا أن بداية التحرر تأتي بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.

وحصل الدكتور فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو ٢٠ عضوا بالبرلمان، وشملت التزكيات نواب الحزب المصري الديمقراطي، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.