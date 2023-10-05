نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي": نصر أكتوبر انعكاس للتضامن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن سعادته ومجلس النقابة المصرية باستقبال أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

وأشار "البلشي"، خلال كلمته باجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب، إلى أن حرب أكتوبر تعتبر إنتصار عربي وإنعكاس للتضامن بين جميع الدول العربية، موضحًا أن اتحاد الصحفيين العرب كان جزء من ملحمة النصر.

وأضاف: "نحن نحتفي اليوم بالإعلام العربي، والجهود العربية من جانب والسعودية والعراق والجزائر والمغرب وليبيا وكل الأشقاء العرب الذين ساهموا في نصر أكتوبر المجيد".

وأوضح نقيب الصحفيين، أن دعوة أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب موجهة من الدولة المصرية والتي تحملت تكاليف الاستضافة كاملة، في ظل رغبة رسمية بأن يتم الاحتفال بنصر أكتوبر بحضور الأشقاء العرب، فتحية لهم على تلبية الدعوة والحضور.

وتستضيف نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين العرب، الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في احتفالات جمهورية مصر العربية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقد وفد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماعًا تشاوريًا بمقر النقابة برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ويُشارك فيه نواب رئيس الاتحاد والأمين العام، والأمناء والمساعدين وعدد من نقباء الصحفيين العرب.

وتتضمن زيارة وفد اتحاد الصحفيين العرب العديد من الفعاليات منها:" رحلة نيلية مساء اليوم الخميس، وزيارة متحف الحضارات، وجولة حرة في منطقة الحسين، وحضور احتفالات أكتوبر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة، وزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي واستوديوهات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسسة الإهرام يوم السبت"، موضحًا أن الوفد سيُغادر القاهرة يوم الأحد المُقبل.