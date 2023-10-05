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أحمد جودة - القاهرة - هنأ وكيل الأزهر يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى أكتوبر المجيدة.

وكتب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف قائلا: بكلِّ مشاعر الفخر والعزِّ والانتصار أتقدَّم بخالص التَّهنئة لمصرنا العريقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الَّتي أكَّدت أنَّ مصر بجيشها وشعبها قادرةٌ على تحقيق ما تريد.

وكيل الأزهر: انتصارات حرب أكتوبر ستظل في صفحات التاريخ أيام فخر

وتابع وإنَّ هذه الانتصارات الَّتي سجَّلتها قوَّاتنا الباسلة في حرب أكتوبر بدماء رجالها وشجاعتهم وإيمانهم ستظلُّ في صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ لكلِّ المصريِّين.

وأضاف وكيل الأزهر وإنِّي وبهذه المناسبة العظيمة أحيِّي أبطال القوَّات المسلَّحة الَّذين سيظلُّون الدِّرع الواقية لبلادنا من أيِّ تهديدٍ يهدِّد أمنه واستقراره.

حفظ الله مصر عزيزةً أبيَّةً، وصان أرضها حرَّةً كريمةً، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى التَّقدُّم والرَّخاء.