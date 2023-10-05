نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تعيد فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التحويل داخل النطاق الجغرافي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم ممن تخلفوا عن تسجيل رغباتهم للعام الدراسي2024/ 2023م من الطلاب المستجدين والسنوات السابقة ومستنفذي مرات الرسوب وكذا الطلاب الراغبين في التحويل من كلية لأخرى داخل القطاعات الجغرافية بشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وألا يكون لها اختبارات قدرات، وكذلك الطلاب الوافدين الذين تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني.

وصرح الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فضيلة رئيس الجامعة وافق على إعادة فتح موقع الجامعة الإلكتروني لهذه الفئات وعلى الطلاب الذين تقدموا للجامعة بالتماسات ورقية الدخول على الموقع؛ لاستيفاء رغباتهم اعتبارًا من غدٍ الجمعة 5 أكتوبر 2023م وحتى الأربعاء الموافق 11 من أكتوبر 2023م على موقع خدمات الجامعة من هنـــــا.

وتؤكد الجامعة على أنه لن يلتفت إلى أية طلبات ورقية وردت باليد أو أي طلبات سترد بعد الموعد المقرر الأربعاء 11 من أكتوبر 2023م؛ حرصًا على لحاقهم بزملائهم الذين بدأوا الدراسة في كلياتهم في 30 من سبتمبر 2023م.

وستظهر النتيجة على موقع الجامعة بعد انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.