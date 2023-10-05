نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير التعليم يوقع عقود تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف لبدء استلام العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.