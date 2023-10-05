الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع مخفضة لمدة شهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية تمد فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر للمشاركة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر.. للإستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.