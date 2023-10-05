هيئة الطاقة المتجددة: توقيع 9 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة مع 9 مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 15 ألف ميجا وات، مشيرًا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ساهم فى سرعة اتخاذ القرارات والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم فى هذا المجال.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تستهدف أن تنتج سنويا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون 500 ألف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين و800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين و800 الف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.

وأوضح المصدر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أرسلت خطابات لـ23 مستمثرا الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات لبدء تسليم الأراضى التى تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى إنتاج الهيدروجين اﻷخضر.