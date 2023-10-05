الري: كميات الأمطار وأماكن سقوطها تتغير بشكل لم نشهده خلال السنوات الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نعيشه، لذلك فإن كميات المياه وأماكن سقوطها تتغير بشكل واضح لم نشهده خلال السنوات الماضية، ليس في مصر فقط بل العالم كله.

وأضاف غانم خلال تصريحات تلفزيونية: انتبهنا إلى ملف سقوط المياه منذ عام 2014 لحماية الطرق والمباني والمواطنين من خطر السيول والتغيرات المناخية، متابعًا: ما نشهده خلال السنوات الأخيرة أن سقوط الأمطار أصبح أكثر في مناطق متفرقة وبكميات كبيرة، مما يوضح خطورة ملف التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية

وفي سياق ذي صلة، أصدرت محافظة مطروح، بيانًا أوضحت من خلاله أن المحافظة تعرضت لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق، ومنها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4.

وطالبت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره، واتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدة أن أجهزة المحافظة حاليا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.