باسل عادل لـ "الفجر": حتى الآن لم نحسم أمر الترشح لانتخابات الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - قال باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن مجلس أمناء الكتلة لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف “عادل”، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الكتلة في جميع الأحوال تعمل على تحضير برنامج رئاسي ضخم لتقديمه من أجل مصر، مؤكدا على أن ذلك لا يشترط ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس كتلة الحوار، على أن مجلس الأمناء يدرس الأمر من كافة الجوانب ولم يصل لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أن أمر ترشح المهندس باسل عادل مازال تحت الدراسة من قبل الأعضاء.

وأضاف الملاح، في تصريحات لـ "الفجر"، أن جميع الأمور مطروحه حتى الآن والنقاش مستمر على مدار الساعة، مؤكدا على أن الهدف الأساسي هو خدمة الوطن.