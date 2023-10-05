نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا فعلت "التضامن" لدعم العمالة غير المنتظمة في عهد الرئيس السيسي؟ (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة التضامن الاجتماعي تعمل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي حماية الفئات الأولى بالرعاية، للخروج بهم من دائرة الفقر.

وحققت الوزارة نقلة كبيرة على أرض الواقع في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وتقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات.

وتستعرض "الفجر" التفاصيل خلال التقرير التالي:

• مبادرة "التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة"

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.

• مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين

تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه.

كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5،9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2،2 مليون جنيه.

هذا وتتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

• مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"

تم تدريب عدد 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات (أسوان - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة) في مجالات (معاون تمريض - مديرة منزل - مصنع غذائي - والتفصيل والخياطة) كمرحلة أولى.

• مبادرة "أصلها مصري"

تستهدف فيها الوزارة تدريب 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

• مبادرة "تتلف في حرير"

حققت عدد من الإنجازات حيث تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

• مبادرة "طريقك أمان لعمال التوصيل"

تم توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي "مرسول" و"طلبات مصر" كمرحلة أولى، وشركة "إن دريف" بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

كما تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص في المرحلة الأولى من المبادرة.