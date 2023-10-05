أحد أبطال أكتوبر يروى لـ"مصر تستطيع" كواليس إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - قال اللواء مجدى فؤاد أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أول طائرة سقطت من طائرات العدو الاسرائيلي بعد الضربة الجوية المصرية المركزة كانت الساعة 3.30 مساء، موضحًا أنه بعد عودة الطائرات المصرية لاحقتها الطائرات الإسرائيلية فكان الدفاع الجوى جاهز لها بالصواريخ.

وأوضح اللواء مجدي فؤاد، خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الصواريخ أرض جو الروسية كان يملكها الكثير من الجيوش ولكن لا يمكن استخدامها بنفس الطريقة التى استخدمها جيش مصر، والجندي المصري استطاع توظيف قدراتها وتحقيق نجاحات كبيرة بها في حرب أكتوبر.

وتابع: "قعدنا سبع سنين نجهز للحرب وده وقت قصير في العرف العسكري، وكنا طالعين من نكسة 67 الجيش في حالة شتات ومحتاج إعادة تدبير معدات عسكرية كاملة، وإعادة بناء وتحويل القوات من وضع دفاعى إلى وضع هجومي لتنفيذ مهمة قتالية مكثفة ضد القوات الإسرائيلية".