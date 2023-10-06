حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم السبت 7-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 7-10-2023

مهنياً: راقب لشدة كل تحركاتك وتصرفاتك ولا تجرح تحد بكلامك وصراحتك ولا تعارض كي تعارض الاجواء ضعيفة لا تحمل اي خطأ او خطوة غير مدروسة.

عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي .

حظك اليوم برج الثور السبت 7-10-2023

مهنياً: يوم جيد تمشي بشكل متناسق تطورات ايجابية وقدرات كبيرة تجعلك الاقوى يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جداً فتعيش أحلاماً وأجواء خاصة وتخلق عالمك.

عاطفياً: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك .

صحياً: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحاً.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7-10-2023

مهنياً: تعب ركض في كل الاتجاهات اجواء ثقيلة تحمل الكثير من المفاجآت المهنية وموجة من الانفعالات اما إذا أردت تبديل موقفك في العمل، فحاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة.

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

حظك اليوم برج السرطان السبت 7-10-2023

مهنياً: تمتلك قدرات كبيرة على التصرف وتقرر ما هو الانسب لك مع وجود القمر في الحوت الصديق كما يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل.

عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

حظك اليوم برج الاسد السبت 7-10-2023

مهنياً: حركة حماسة ويوم جيد تحت تاثيرات القمر من برج الحوت يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني.

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد.

حظك اليوم برج العذراء السبت 7-10-2023

مهنياً: يوم طويل حصصه للراحة والتحضير وكن دبلوماسي اكثر لكن لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف لن يكون سهلاً.

عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية.

صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 7-10-2023

مهنياً: حظ كبير وطاقة مبدعة تقدمها لك الشمس من برجك ونجاحات بالجملة والنتائج مفرحة جداً، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات عشوائية غير مضمونة النتائج.

عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لمواجهة الظروف الصعبة التي تعترضك لتكون حاسماً في قرارات مصيرية، هنيئاً لكما.

صحياً: العمل أكثر من اللازم يعرضك للإصابة بالإرهاق، عليك التخفيف قدر المستطاع.

حظك اليوم برج العقرب السبت 7-10-2023

مهنياً: يوم اكثر من ممتاز فانت قدير على قلب الظروف لمصلحتك بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً.

صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً.

حظك اليوم برج القوس السبت 7-10-2023

مهنياً: يوم هادىء بطيء الضوء احمر فلا تتخطى حدودك وحذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء.

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك.

حظك اليوم برج الجدي السبت 7-10-2023

مهنياً: يوم جيد يقدم لك اكثر من هدية ومكافأة غير متوقعة لذلك كن أكثر جدية وانفتاحاً على التطورات الجديدة ، وكن أكثر مرونة في التعاطي مع المستجدات.

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيداً عن تدخلات الآخرين.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

حظك اليوم برج الدلو السبت 7-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى البيت الثاني يجعلك تحقق ارباح مالية ومكاسب معنوية في هذا اليوم الذي يحمل اجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يرطب الأجواء وينعش الأوقات ويتحدث عن لقاءاءت عذبة، وتكون على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة.

صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

حظك اليوم برج الحوت السبت 7-10-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يساعد ويقدم لك فرصا كبيرة وافاقا جديدة لذلك إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد.

عاطفيياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسكعاجزاً عن تحمّل ردات الفعل.

صحياً: تقرر ممارسة بعض الرياضات الصباحية التي تساعدك على خسارة الوزن .