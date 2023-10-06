انت الأن تتابع خبر استلام تابلت الثانوية العامة 2024 .. الموعد والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الطلاب عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 ، بعد مرور أقل من أسبوع على بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

ومن المنتظر أن يتم توزيع تابلت الثانوية العامة 2023 على جميع مدارس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الانتهاء من تسليمه مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2023

صورة واحدة من بطاقة الرقم القومى لولي أمر الطالب.

صورة شهادة ميلاد حديثة للطالب.

صورتين من إيصال سداد رسوم التأمين للجهاز اللوحي (التابلت).

الإيصال الأصلي لسداد رسوم التأمين للتابلت.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة وتوقيع ولي أمر الطالب عليه.

الوزارة تؤكد ضرورة سداد رسوم التأمين

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية سداد رسوم التأمين الخاصة بالتابلت، لاستمرار الاستفادة من التغطية التأمينية للجهاز، مُشيرة إلى أنه في حالة عدم السداد سيضطر الطالب أو المُعلم إلى دفع قيمة الإصلاح في حالة تلف التابلت كليًا أو جزئيًا، كما سيتم دفع القيمة الكلية للجهاز في حالة فقده.

أهداف استخدام التابلت

كان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيتم استخدام التابلت في عقد اختبارات قصيرة علمية بدون درجات تُضاف طوال العام الدراسي، وذلك من أجل تقوية المستوى التعليمي للتلميذ.

وقال الوزير رضا حجازي إن أي شيء استثمرت فيه الوزارة فى الماضي من أجل التطوير لن يتم إلغاؤه، ولكن يتم التعديل في كيفية استخدامه، مثل تقليل المناهج أو إعادة توظيف التابلت.

ولفت إلى أن ما يهمه هو شخصيًا هو أن يحصل الطالب على المعرفة الكثيرة وليست المناهج الكثيرة، وأنه يُفضل المناهج القليلة التي يكتسب منها الطالب معرفة كثيرة بدلًا من ملء المناهج دون الحصول على أي استفادة.