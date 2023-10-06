انت الأن تتابع خبر لآجل غير مسمي .. قطع المياه عن أكثر من 10 مناطق في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت عدد من الشوارع الواقعة إدارياً داخل محافظة القاهرة، من قطع المياه خلال الدقائق القليلة القادمة من اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر 2023، نتيجة الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في الفترة الجالية،وقامت جهاز تنمية القاهرة الجديدة بالكشف جميع تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية في بيان لها نشره خلال الساعات القليلة الماضية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

قطع المياه

[صنبور مياه مفتوح ويد]

قطع المياه

وأشارت جهاز تنمية القاهرة الجديدة أن عملية قطع المياه مستتر حتي الآن وذلك على الرغم من تأكيده في بيان سباق أن عملية القطع كان لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء أمس الأربعاء حتى الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم الخميس متواصلة

سبب قطع المياه داخل محافظة القاهرة

[قطع المياه]

قطع المياه

وأوضح شركة جهاز تنمية القاهرة الجديدة أن سبب قطع المياه جاء في إطار الخطة التي وضعتها لإصلاح تسريب المياه المفاجئ بغرفة محابس المياه بجوار رافع (3 عكرة) بالقطامية على طريق السخنة القديم.

أماكن قطع المياه داخل محافظة القاهرة

وأضافت شركة جهاز تنمية القاهرة الجديدة أن الأماكن التي سوف يكون فيها تنفيذ لقرار قطع المياه تتمثل في الرحاب 2 – دار مصر القرنفل ومنطقة القرنفل- الايقونة بالتجمع الأول – دار مصر – سكن مصر- جنة بالأندلس ومنطقة الأندلس- والمنطقة الصناعية – أبو الهول “جاردينيا” وامتداد النرجس بالتجمع الثالث- الامتداد الجنوبي للمستثمرين الجنوبية- منطقة النرجس فيلات وعمارات -خدمات النرجس – المستثمرين الجنوبية المستثمرين الشمالية- القطاع الثاني- الثالث- الرابع – مركز المدينة – منطقة اللوتس – الجامعة الأمريكية منطقة لروا – شرق اللوتس بالتجمع الخامس – منطقة الامتداد الشرقي بأكملها بما فيها منطقة التمر حنه وبيت الوطن ومدينتي

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الدقهلية توجيه وطلب عاجل من كافة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.