أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس.. يسود طقس مائل للحرارة نهارا اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ويكون الطقس حار وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية على جنوب سيناء، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية من الساعه 4:00 إلى 7:00 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم 6 أكتوبر

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة

وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم 6 أكتوبر 2023

القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 درجة، والصغرى 22 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 26 درجة، والصغرى 22 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.