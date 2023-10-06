حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 6 أكتوبر 2023

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة.. يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 أكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 6 أكتوبر

القاهرة درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 31 درجة.

العاصمة الإدارية درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 31 درجة.

6 أكتوبر درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 32 درجة.

بنها درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.

دمنهور درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 29 درجة.

وادى النطرون درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 31 درجة.

كفر الشيخ درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 29 درجة.

المنصورة درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.

الزقازيق درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.

شبين الكوم درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 31 درجة.

طنطا درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 30 درجة.

دمياط درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 29 درجة.

بورسعيد درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، العظمى 29 درجة.

الإسماعيلية درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 32 درجة.

السويس درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 33 درجة.

العريش درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 30 درجة.

رفح درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 28 درجة.

رأس سدر درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 32 درجة.

نخل درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، العظمى 30 درجة.

سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 17 درجة، العظمى 28 درجة.

الطور درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 31 درجة.

طابا درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، العظمى 30 درجة.

شرم الشيخ درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 35 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 28 درجة.

العلمين درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 28 درجة.

مطروح درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 26 درجة.

السلوم درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، العظمى 28 درجة.

سيوة درجة الحرارة الصغرى 20 درجة، العظمى 29 درجة.

الغردقة درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 35 درجة.

مرسى علم درجة الحرارة الصغرى 26 درجة، العظمى 35 درجة.

شلاتين درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 36 درجة.

حلايب درجة الحرارة الصغرى 26 درجة، العظمى 33 درجة.

أبو رماد درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 34 درجة.

رأس حدربة درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 32 درجة.

الفيوم درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 32 درجة.

بنى سويف درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 32 درجة.

المنيا درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 32 درجة.

أسيوط درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، العظمى 33 درجة.

سوهاج درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 35 درجة.

قنا درجة الحرارة الصغرى 24 درجة، العظمى 39 درجة.

الأقصر درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 40 درجة.

أسوان درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 41 درجة.

الوادى الجديد درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، العظمى 37 درجة.

أبو سمبل درجة الحرارة الصغرى 25 درجة، العظمى 40 درجة.