موعد قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة داخل قارة أفريقيا موعد سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024 ، بعدما اكتمل عقد الأندية الـ16 الصاعدة إلى مرحلة المجموعات بالبطولتين.

قرعة دوري ابطال افريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وأيضًا الكونفدرالية للموسم الجارى، مؤكدا أنها ستقام اليوم الجمعة الموافق 6-10- 2023، فى الثالثة عصرا بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر فى هذه النسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر فى كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال والكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

نظام قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويتم تقسيم الأندية الـ16 التي تأهلت إلى المجموعات لأربعة مستويات، اعتمادًا على المشاركة الأفريقية في آخر السنوات، وعلى عكس دوري الأبطال الأوروبي، لا تحظر القرعة مواجهة فريقين من نفس البلد في دور المجموعات، إذ لا توجد موانع لمواجهة أي نادٍ بالآخر باستثناء أن يكونا سويًا من نفس التصنيف، عدا ذلك فكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. موقف الأهلي وبيراميدز

يأتى الأهلي المصري بطل النسخة الأخيرة برفقة الوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي فى التصنيف الأول.

ولن يتواجد الأهلي مع صن داونز فى دور المجموعات، للمرة الأولى منذ عامين، بينما من الوارد أن يتواجد مع بيراميدز فى مجموعة واحدة، خاصة أم الفريق السماوي يتواجد فى التصنيف الثاني ومعه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وبترو أتلتيكو.

قرعة دوري ابطال افريقيا.. الأهلي لن يواجه صن داونز فى دور المجموعات

لأول مرة تواجد فريق صن داونز الجنوب أفريقي في التصنيف الأول، وتأكد عدم وقوعه في مجموعة واحدة مع الأهلي، ولكن المواجهة بينهما قد تأتي في الأدوار الإقصائية بعد التأهل عن المجموعات.

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، وكان وقوع الثنائى في مجموعة واحدة خلال القرعة سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز الأهلي في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز صن داونز فى ثلاث مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي في مرمى الفريق الجنوب إفريقي 17 هدفًا مقابل 19 هدفًا أحرزها لاعبو صن داونز في مرمى الأهلي.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

يأتى تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب افريقي.

التصنيف الثاني : شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو اتليتكو الأنجولي

التصنيف الثالث : مازيمبي الكونغولي - اسيك ميموزا الايفواري - الهلال السوداني - يانج افريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني.

قرعة الكونفدرالية.. موقف الزمالك وفيوتشر

نفس موقف الأهلي وبيراميدز يتكرر مع الزمالك وفيوتشر، إذ من الوارد أن يقع الفريقان في مجموعة واحدة، خصوصا أن الأبيض في التصنيف الأول، بينما يتواجد فيوتشر بالتصنيف الثاني.

تصنيف الكونفدرالية

جاء تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية 2023/2024 على النحو التالي.

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الافريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

التصنيف الثالث الموحد لباقي الفرق : الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب افريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنجولي - سوار الغيني - دريمز الغاني.