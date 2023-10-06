شاهد.. فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة نصر أكتوبر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - بزغاريد النساء وتصفيق الرجال ودع المفرج عنهم مراكز الإصلاح والتأهيل بعد تسليمهم للملابس الخاصة بالمؤسسات العقابية، حيث ارتسمت البسمة على الوجوه.

وقال المفرج عنهم :"تلقينا هنا معاملة كريمة خلف الأسوار وتعلمنا مهن مختلفة وهناك اهتمام بالتأهيل بشكل مستمر، وكلنا فرحة بالعودة لأحضان أسرنا مرة أخرى".

و تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023 قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.