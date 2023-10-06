الانتخابات الرئاسية المقبلة| أحمد أبو عجيلة: المشروعات القومية تنعش الاقتصاد.. والسيسي رئيس واعي

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أحمد جودة - القاهرة - أبو عجيلة: علينا الانتظار والصبر.. والسيسي سيكمل بناء الجمهورية الجديدة

عضو الهيئة العليا لحملة مواطن: دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المسيرة

قال المهندس أحمد أبو عجيلة، رئيس النادي المصري بالإمارات، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن حجم المشروعات القومية والكبرى التي تنفذ في مصر لا تعد إنفاق غير ضروري، ولكن هذا يحقق نهضة وتحول اقتصادي كبير ويعلي قيمتها ويخلق حالة من الاستثمار المستمر لدى الشركات ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأعداد قد تصل إلى الملايين، مشيرا إلى إنه كيف نصف تطوير البنية التحية وإعادة تهيئتها من أجل جذب استثمارات إهدار للمال ووضع في غير محله، قائلا: "هذا مفهوم خاطئ كل جنيه ينفق في هذه المشروعات سيعود بالمئات وعلينا الانتظار والصبر".

السيسي قائد ذكي

وأضاف أبوعجيلة، في تصريحات خاصة، أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، استجابة لدعوات الشعب، يعد قرار حكيما من قائد ذكي يعي ويعلم ما يحتاجه وطنه، مؤكدا أن مشروع الجمهورية الجديدة لا بد أن يكتمل ولن يتحقق ذلك إلا بوجود صاحب الرؤية وواضع خريطتها.



اختيار الرئيس السيسي لا يحتاج دراسة

وأوضح عضو الهيئة العليا للحملة، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا يحتاج لنقاش أو دراسة لأنه قدم نفسه ورأى الجميع تفانيه وحبه وإخلاصه لوطنه، موضحا أنه يأمل أن يكمل الرئيس مشروعه الذي بدأه، وأن تكون مصر لاعب إقليمي ودولي قوي بما تمتلك من نهوض وتطور على كافة المستويات.