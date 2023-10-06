نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشاري الطب النفسي: قاتل نيرة السبب الرئيسي في تكرار الحوادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، علي تكرار حوادث علي غرار حادثة نيرة أشرف، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يرجع إلى الانحدار الثقافي أو المسخ الثقافي مثل الازدواجية الدينية والانهيار المجتمعي، اي قلة وعي.



وأضاف " فيروز " في تصريح خاص للفجر أن الأشخاص حاليا تعتمد علي وعي الميديا مثل الأخيار أو المسلسلات أو الافلام، مثلما ما حدث في قضية نيرة أشرف فبعض المواقع الإخبارية تداولت العناوين مثل جمع الديه لقاتل أو براءة محمد عادل، مستكملا وعند قراءة الخبر لن تجد ما يحتويه العنوان، وللأسف نحن في زمن المتلقي فيكتفي بقراءة العنوان فقط

وتابع استشاري الطب النفسي أن الذين يعانون من اضطراب تشككي أو اضطراب نفسي، عند قراءة هذه الأخبار، يكون خلفيه ذهنيه علي غرار محمد عادل أن البنت ظلمته وأن المجتمع ظلموا، معقبا أن تلك الأشخاص ليسوا مرضي نفسيًا، فهو يكون مدرك بشكل كافي لما يفعل





واقعة مقتل نيرة أشرف

وفي 20 يونيو من العام الماضي، تتبع المتهم محمد عادل زميلته نيرة وتربص بها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة ونحر رقبتها في الشارع، وفي 22 يونيو أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.



و قضت محكمة الجنايات في 28 يونيو بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، ونطق بالحكم في 6 يوليو، وتقدم دفاع المتهم محمد عادل بطعن على حكم الإعدام، لكن محكمة النقض رفضته في 9 فبراير الماضي، وتغيب المتهم عن حضور جلسة تأييد حكم إعدامه، كما تغيب أسرة المجني عليها نيرة أشرف.

وصية قاتل نيرة أشرف قبل تنفيذ حكم الإعدام

وفي ضوءً البحث المتزايد عن وصية قاتل نيرة أشرف قبل تنفيذ حكم الإعدام، وخلال جلسات المحكمة ظهر محمد عادل قاتل نيرة أشرف، داخل قفص الاتهام خلف القضبان، طالبا تنفيذ وصيته بدفنه بجوار "نيرة أشرف " قائلًا: " ادفنونى معاها".